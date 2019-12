Assegni familiari | domande delegabili a datore di lavoro o intermediari | cosa sapere

Leggi la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo lo stop della consegna al propriodidel modello cartaceo degliNucleo Familiare (cd. “Anf”), a decorrere dal 1° aprile 2019, i dipendenti devono necessariamente servirsi di un canale telematico. Finora, era possibile inoltrare la richiesta direttamente online sul sito Inps, previo possesso di Pin dispositivo, di un’identità Spid almeno di Livello 2 o di Carta nazionale dei servizi, ovvero mediante patronato edell’Istituto Previdenziale, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin. A seguito di numerose richieste, sia da parte dei Consulenti delche dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Inps ha incluso tra i soggettianche i professionisti di cui alla L. n. 12/1979. Dunque, i lavoratori che hanno poca dimestichezza con i mezzi informatici possono chiedere l’invio della ...

frg2402 : RT @PartSoc: Diciamo no al preventivo 2020: no per quanto riguarda la riduzione dei premi di cassa malati, la politica dell’alloggio, gli a… - LuganoPs : RT @PartSoc: Diciamo no al preventivo 2020: no per quanto riguarda la riduzione dei premi di cassa malati, la politica dell’alloggio, gli a… - etrusco50 : RT @mariamarilucen: @fieraitaliana_ @ezio14199935 Bisogna che si sveglino i giovani emiliani. Loro non possono fare figli perché non hanno… -