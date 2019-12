Arno, Bonifica Medio Valdarno: 19 milioni in manutenzione nel 2020 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’assemblea del Consorzio di Bonifica Medio ValdArno ha approvato il Piano delle attività di Bonifica per l’anno prossimo: per il 2020 sono stati confermati 19 milioni di euro per manutenzioni. A questa cifra si aggiungono risorse economiche provenienti da finanziamenti esterni (in gran parte della Regione Toscana) per 12 mln l’anno di manutenzioni straordinarie, nuove sistemazioni ed opere idrauliche fondamentali per risolvere le maggiori criticità idrauliche. E’ dalla suddivisione delle spese, in proporzione alle proprietà e alle zone con maggiore o minore necessità di manutenzione, che si determinano gli importi annuali che saranno richiesti a circa 520mila consorziati mediante gli avvisi di pagamento per l’anno 2019. “Con la riscossione della contribuenza 2019 si conclude un anno complesso ma ricco di soddisfazioni per il Consorzio di ...

