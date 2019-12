Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La recensione diNow -Cut in 4K: la nuova versione del film diarriva grazie a Eagle in 4K UHD. Nello splendido cofanetto anche i blu-ray della versione originale e della Redux, più una card da collezione. Il grandedi Francis FordNow,non l'maie sentito prima: innanzitutto sotto l'aspetto artistico, perché laCut voluta dal regista è il compromesso ideale fra la versione originale del 1979 e quella Redux del 2001; e poi sotto l'aspetto tecnico, con la meraviglia assoluta del 4K UHD e un audio nuovo di zecca. Il tutto possibile grazie all'encomiabile sforzo di Eagle Pictures, chevedremo in questa recensione diNowCut in 4K, per i 40 del film e per la sua collana 4Kult ha sfornato una super edizione a ...

Noovyis : (Apocalypse Now - Final Cut in 4K: il capolavoro di Coppola come non l'avete mai visto e sentito) Playhitmusic - - Cinemelodic : RT @leftwing1974: @Cinemelodic Apocalypse Now y El Padrino II - Its_Bonny : Appena scoperto il telefilm ‘Now Apocalypse’ e mi domando, perché non è stato aggiunto a qualche categoria di YouPo… -