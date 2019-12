Antonella Clerici cede il posto a Gloria Guida | cambiamenti su Rai1

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)lascia ilalla conduzione dello Zecchino d’oro a Natale Si rinnova come ogni anno il doppio appuntamento con lo Zecchino d’oro a Natale che, anche dopo la 62esima edizione, andata in onda pochi giorni fa, tornerà con due puntate speciali dedicate, appunto, al Natale, come da tradizione trasmesse il pomeriggio del 24 e la mattina del 25. E a condurre gli appuntamenti natalizi dello Zecchino non sarà, padrona di casa dell’edizione appena conclusasi, bensìche, forte del successo dell’ultima edizione de Le Ragazze, trasmessa recentemente su Rai3, approda ora su. La prima delle due puntate speciali dello Zecchino d’oro andrà in onda martedì 24 dicembre alle 15.40, dunque nella fascia oraria solitamente occupata da Il paradiso delle signore, mentre la seconda verrà trasmessa ...

