Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 16-20 dicembre 2019 | Clara Denuncia Alberto!

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Unalda lunedì 16 a venerdì 20: Alberto Palladinito! Arianna non vuole partire con Andrea!Unal, spinta da Angela e Giulia,Alberto, mentre Diego riprende in mano la sua vita. Jacopo affronta Aldo, mentre Arianna non approva la decisione di Andrea. Otello crea problemi a Filippo ed a Serena! Svolte inattese, serrati confronti, una, una ingombrante presenza, un matrimonio al capolinea e … tantissime altre novità! A rivelarlo a noi affezionati telespettatori sono le nuovissimeUnal, riguardanti ladelleche saranno trasmesse su Rai Tre da lunedì 16a venerdì 20. Sappiamo che i Giordano faranno fronte unito per aiutare Diego che rinuncerà al patteggiamento. Jacopo Leone si vedrà costretto a vuotare il sacco ...

