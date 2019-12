Anna Falchi | Con Andrea Ruggieri da 7 anni | è il mio record assoluto

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Intervistata da Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, l'appuntamento di infotainment del pomeriggio di Rai1 con la showgirl più amata dagli italiani e il giornalista Alberto Matano,ha parlato di, il fidanzato politico e nipote di Bruno Vespa. “Il mio fidanzato super attuale con cui sto da tantiormai, mia figlia aveva pochissimi mesi. Non c’è nessun ma, andiamo benissimo e d’accordissimo”. L'attrice ha spiegato che non vivono insieme: "Mica è obbligatoria la convivenza. Funziona essere sempre fidanzati, sempre con il mistero e un po’ di gelosia. Un po’ di pepe, essere corteggiati, sorprese, viaggi, cene romantiche… Tutte quelle cose un po’ di perdono, però insomma mai dire mai”. La, entrata in studio con una sciarpa della Lazio, ha infine confermato di stare insieme al suo fidanzato da sette: “È il mio”. Foto: account ...

