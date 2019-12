Andressa-Hegerberg la decidono ai supplementari | la Roma vola ai quarti di coppa Italia

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Occorrono 120 minuti alladi Betty Bavagnoli per piegare il Bari e aggiudicarsi la prima uscita stagionale in. I gol nel primo tempo supplementare die dinella ripresa regolano la Pink 2-0 in trasferta e regalano l’accesso aidi finale della manifestazione. Al 100esimo minuto spaccatoha rotto gli indugi e portato lain vantaggio Faticata più del dovuto ma alla fine portata a casa. Il lunch match dinazionale disputato oggi alle 12.30 in gara unica ha visto le giallorosse conquistare il pass per il prossimo turno superando non con poche sofferenze le padrone di casa pugliesi. Non sono infatti bastati i 90 minuti consueti per far crollare il fortino barese che ha resistito fino al minuto numero 100 spaccato, momento in cuiha deciso che il tempo di scherzare fosse finito e bisognasse rompere gli ...

sportli26181512 : La Roma fatica, ma vola ai quarti: 2-0 al Bari nei supplementari: Negli ottavi di finale le giallorosse faticano pi… - tonicasubtonica : RT @FIGCfemminile: ? #CoppaItaliaFemminile @TIM_vision ??? @FCBariPInk ?? @ASRomaFemminile termina con la vittoria delle giallorosse ai supp… - FIGCfemminile : ? #CoppaItaliaFemminile @TIM_vision ??? @FCBariPInk ?? @ASRomaFemminile termina con la vittoria delle giallorosse ai… -