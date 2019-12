Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)saluta: ”Nessuno si incontra per caso. Ringrazio il calcio per avermi dato l’opportunità di incontrarti” Hirving, attraverso il proprio profilo, ha mandato un bellissimo messaggio verso l’ormai ex tecnico del Napoli. ”Nessuno si incontra per caso, le persone entrano nella tua vita per un motivo, per una stagione o per una vita. Ringrazio il calcio per avermi dato l’opportunità di incontrarti e imparare da te. Ti auguro molto successo! #Mister@mr’‘ Visualizza questo post suNadie se cruza por azar, las personas entran en tu vida por una razón, por una estación o por una vida entera. Agradezco al fútbol por haberme dado la oportunidad de conocerlo y aprender de usted. Le deseo mucho éxito! #Mister@mrUn post condiviso ...

CalcioMercatoNA : Anche #Lozano omaggia #Ancelotti su Instagram. FOTO - 100x100Napoli : Anche #Lozano saluta #Ancelotti. - Talemt89 : @scottotweet 42 milioni per Lozano chi li ha fatti spendere ? Per farlo giocare punta..... o l’acquisto di Elmas al… -