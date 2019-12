Ancelotti saluta Napoli | «Meravigliosa esperienza» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Carlohatocon un post pubblicato sui suoi profili social. Ecco cosa ha scritto l’ex tecnico azzurro Carloha volutore la squadra e la città dicon un post pubblicato sui suoi profili social. Ecco cosa ha detto l’ex tecnico partenopeo. «Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grandein una cittàcome» View this post on Instagram Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grandein una cittàcome. FORZASEMPRE I would like to personally thank the Club, its employees, my players, my staff and ...

claudioruss : Kostas #Manolas su Instagram saluta Carlo #Ancelotti: 'Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me… - claudioruss : Lorenzo #Insigne saluta Carlo #Ancelotti: “Grazie Mister è stato un onore aver lavorato con te e il tuo staff. In q… - claudioruss : Giovanni #DiLorenzo saluta Carlo #Ancelotti: “Mi hai dato fiducia, fatto crescere, esordire in Champions e mi hai a… -