Ancelotti | dalle stelle di Champions alle stalle del campionato | ora il Napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Arrivò aper sostituire Maurizio Sarri, che tutti i tifosi azzurri adoravano. Era la carta vincente di De Laurentiis, l’uomo che avrebbe potuto far fare il salto decisivo alla squadra verso i trofei. Non è andata così: è stato esonerato. Carlolascia la panchina dela Rino Gattuso dopo 18 mesi e dopo il 4-0 al Genk che porta gli azzurri per la terza volta nella storia agli ottavi diLeague. Ma lascia anche al settimo posto in classifica in, a pari punti col Parma, a 17 punti dalla capolista Inter e a 15 dalla Juventus. Un disastro condizionato anche da uno spogliatoio ribelle, che il tecnico di Reggiolo non è riuscito a far rigare diritto, ostaggio dei senatori che giocano ormai in azzurro da anni.che hanno firmato una profonda spaccatura con il club nella notte ...

