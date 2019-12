ANBI | “Serve prevenzione | costa meno e gli stati di calamità risarciscono solo il 10% dei

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “In realtà non creiamo nulla, ma ci limitiamo a mettere in relazione dati, che suffragano quanto andiamo sostenendo da sempre: è necessario investire in, nonperché si risparmiano dolori alle persone, ma perché conviene allo Stato!”: l’affermazione è di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue () che, in occasione della presentazione del libro fotografico “Obiettivo Acqua” tenutasi a Roma, ha diffuso i dati suglidinaturale, richiesti da 12 Regioni nel 2017 per siccità, da 11 Regioni nel 2018 per maltempo, da 16 Regioni nel 2019 per siccità (in primavera/estate) e maltempo (in autunno). Secondo le cifre della Protezione Civile, spiega, “ogni anno mediamente i danni pernaturali (frane ed alluvioni) ammontano a 7 miliardi di euro; ...

Agricolae1 : @ANBI_Nazionale PRESENTA I DATI: PREVENZIONE COSTA MENO E GLI STATI DI CALAMITA’ RISARCISONO SOLO IL 10% DEI DANNI - canaleenergia : @PecoraroScanio @FUniVerde serve istituite un osservatorio per verificare lo stato delle opere finanziatecdul disse… - ilnesi : RT @CBMedioValdarno: TERREMOTO MUGELLO - Mattinata di verifiche su impianti e strutture consortili, tutte negative. Il Presidente Marco Bot… -