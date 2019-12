Alvino | ”Ho ricevuto un messaggio da Carlo Ancelotti Ecco cosa mi ha detto”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Intervenuto su Radio Kiss Kiss, il giornalistasvela ildaIn onda sulle frequenze della radio ufficiale del Napoli, ha parlato il giornalista, molto vicino alle vicende di casa azzurri: ”Noto con grandissimo dispiacere che in questa città si è andati ben oltre il senso della critica nei confronti dell’allenatore. Parlo delle scelte professionali. In questa città gente che pensa di fare il nostro mestiere ha preso posizioni che vanno aldilà della critica calcistica, sconfinando nella maleducazione e la volgarità. Non meritiamo questi personaggi. Da tifoso del Napoli auguro le migliori fortune a Gennaro Gattuso, perchè allo stesso tempo sono le fortune dei tifosi”. IladPoi aggiunge: ”Da domani mattina sarò con Gattuso senza se e senza ma, perchè significa stare con il Napoli. Ne approfitto ...

