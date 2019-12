Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)del giorno Buongiorno da Francesco Vitale Mercoledì 11 dicembre Oggi la chiesa ricorda San Damaso primo papà E anche se andavi da noi che ci piacciono le funzione è Livio parliamo di Daniela che deriva dal latino ecclesiastico Daniel Danieli Scary Sara nome ebraico Daniele vale a dire Dio è il mio giudice il nome sia chiuso grazie al culto di numerosi tanti estremamente vulnerabile Per questo a volte non trova comprensione nell’ambiente in cui vive intraprendente è una notevole fiducia in se stessa che pezzo di trasformo in auto con piacimento abitudinaria circa per compagno un bravo ragazzo che la tenga lontana da scossoni sentimentali e passioni violente si sposa non troppo giovane dopo anni anni di fidanzamento il lavoro la vede quasi sempre bene inserita con una tendaa primeggiare ad assumere posizioni di rilievo facciamo tantissimi auguri a tutti i nati di oggi ...

