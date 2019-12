Allerta Meteo | la Tempesta di Santa Lucia porta la NEVE in pianura Padana | 2 nevicate in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Duenell’arco di 24 ore per inaugurare la stagione invernale al Nord Italia: è quello che succederà nei prossimi due giorni, tra Giovedì 12 e Venerdì 13 Dicembre. La protezione civile ha lanciato un’imntein vista della “di“, quando proprio Venerdì 13 un pesante Ciclone attraverserà l’Italia da nord a sud provocando forte maltempo in tutto il Paese, venti da uragano (oltre 120km/h) al Centro/Sud, einal Nord. Lanon sarà abbondante in termini di accumuli, se non nelle zone di montagne tra Liguria, Emilia e Toscana, ma cadrà in modo molto diffuso su quasi tutto il Nord, ad eccezione delle zone costiere di Liguria e Adriatico dove però avremo forti piogge e temporali soprattutto al Nord/Est, tra Venezia e Trieste. La prima nevicata, quella di Giovedì mattina, ...

