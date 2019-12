Allerta Meteo Emilia-Romagna | perturbazione atlantica | arriva la neve fino in pianura

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Nella giornata di giovedì 12 dicembre la nostra regione sarà interessata dal transito di unadi origineche apporterà precipitazioni deboli-moderate già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni sono previste a carattere nevosoal suolo su tutto il territorio ad esclusione della fascia costiera dove i fenomeni saranno di pioggia mista a. I quantitativi previsti sono intorno ai 5 cm nelle zone di, intorno ai 15 cm nelle zone collinari e a 30 cm sulle zone montuose centro-occidentali (valori inferiori sui rilievi romagnoli). I fenomeni sono previsti in temporanea attenuazione nella seconda parte della giornata a partire dal settore occidentale“: la protezione civile regionale dell’ha diffuso un’pervalida “dalle 00:00 del 12 dicembre 2019alle 00:00 del 13 dicembre ...

