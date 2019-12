Allan saluta Ancelotti su Instagram | ”Una persona speciale” FOTO

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il centrocampista brasilianotramite il proprio profiloAttraverso il proprio profiloha volutore l’ormai ex tecnico partenopeo attraverso un messaggio piuttosto toccante. Lo stesso centrocampista brasiliano che avrebbe reagito malissimo nel momento in cui Carlogli ha comunicato la decisione di ADL, come svelato all’interno di questo retroscena. Questo il suo messaggio: ”Sei stato unaspeciale , molto di più che un allenatore…ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in quasi due anni insieme …ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”. Visualizza questo post suSei stato unaspeciale , molto di più che un allenatore…ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in quasi due anni insieme …ti ...

luigiliccardo5 : RT @claudioruss: #Allan su Instagram saluta #Ancelotti: “Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore” #Napoli https://t.… -