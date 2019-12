Alessandro Preziosi | morto papà Massimo | noto avvocato ed ex sindaco di Avellino

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un grave lutto ha colpito: nella notte tra martedì 10 e oggi, mercoledì 11 dicembre 2019,dell’attore ed exdella città di, èin seguito ad una lunga malattia. Aveva 77 anni e vantava una storia professionale di successo.penalista avellinese, apprezzato per anche per le doti umane, l’aveva da poco festeggiato i 50 anni di carriera insieme alla famiglia.penalista in prima linea in importanti casi giudiziari Impegnato nel corso della carriera in importanti casi giudiziari, ildiesordì a soli 25 anni in Corte d’Assise: da allora moltissimi gli impegni sia in campo professionale – legale che politico. Elettodella città di, dal 1975 al 1980, ci riprovò poi nel 2009, battuto però dal ‘rivale’ Giuseppe Galasso. È ...

