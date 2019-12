Alba Parietti risponde a Mughini sui 9 miliardi di Berlusconi | «O io sono una mitomane da

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)non riesce ancora a digerire le parole che Giampierole ha rivolto durante Vieni da Me. Dopo essere intervenuta al telefono in quell’occasione – replicando alle dichiarazioni dello scrittore che la invitava a non barcamenarsi in discorsi come quelli sulla seconda guerra mondiale – l’opinionista torna a picchiare duro contro, questa volta per aver messo in dubbio, sempre nel salotto di Caterina Balivo, i famosi 9chele avrebbe offerto, come ella stessa ha raccontato più volte. “Nell’enfasi del tema politico e seconda guerra guerra mondiale, resistenza, ecc , la frase qui riportata a me sfuggita, la vedo solo ora (lasi riferisce al titolo dell’articolo pubblicato su DavideMaggio.it, ndDM). La vicenda dei noveper un contratto Mediaset di esclusiva di 3 anni offertami da ...

lucadianasite : Io sono sotto choc per tutto il trash che regala @caterinabalivo nel suo #vienidame ???? va bene che non fa ascolti t… - zazoomnews : Vieni da me Alba Parietti furiosa chiama in diretta e si scontra con Giampiero Mughini – VIDEO - #Vieni #Parietti… - zazoomblog : Giampiero Mughini lite furiosa in diretta con Alba Parietti - #Giampiero #Mughini #furiosa #diretta -