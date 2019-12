Al Bano | morte madre Yari Carrisi a Mattino 5 | “Mi ha fatto da mamma”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Cinque,prima del funerale della mamma di Al: “Una grande donna”è stato ospite di Federica Panicucci a5 poco prima del funerale della mamma di Al. Il figlio di Romina Power ha voluto ricordare sua nonna, scomparsa ieri all’età di 96 anni.ha voluto condividere con il pubblico di canale 5 lo speciale ricordo di sua nonna, raccontando di come sia stata una figura fondamentale nella sua vita. Mi hada mamma quando i miei genitori andavano in tour e non potevano portarci con loro. E’ stata una grande donna che mandava avanti le nostre tradizioni ha confidato5, visibilmente emozionato nel ricordare la mamma di Alfa una confessione su nonna Jolanda a5: “Le sono stato vicino fino all’ultimo” Per, come per tutta la sua ...

