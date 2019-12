Al Bano, la commovente lettera di Romina Power dopo la morte di mamma Jolanda (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Romina Power piange la morte di Jolanda, l’amatissima mamma di Al Bano Carrisi e scrive a lei e all’ex marito una lunga lettera su Instagram, raccontando il suo dolore. L’attrice americana è sempre stata molto legata all’ex suocera, con cui ha costruito nel tempo un rapporto fatto di complicità e affetto. In questi giorni però quel legame si è spezzato e la morte della signora Jolanda ha causato nella Power una ferita che lei stessa fatica a raccontare. Quando la notizia che la mamma di Al Bano si era spenta aveva iniziato a diffondersi, Romina aveva postato una foto insieme alla donna, dedicandole parole dolcissime. Poco dopo aveva pubblicato un altro scatto, carico di ricordi. Nelle ultime ore, mentre a Cellino San Marco si stanno per celebrare i funerali di Jolanda Ottino, la Power ha scritto una lunga lettera per spiegare perché non ci sarà e per mandare un ...

