Al Bano in lutto | il dolore di Romina Power per Jolanda su Instagram

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) AlCarrisi sta affrontando ilper la morte della mammaè al suo fianco. L’attrice americana aveva un legame molto forte con l’ex suocera e ha voluto ricordarla sucon un post commovente. 96 anni e una grande forza,era il cuore della famiglia Carrisi, per questo la cantante le ha dedicato un pensiero dolcissimo sui social. Per farloha scelto una foto del passato in cui sorride insieme alla madre di Al. “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata – ha scritto -. Vivrai per sempre nel mio cuore”. Mentre con Loredana Lecciso c’è sempre stato un rapporto difficile, la signorae lasono state legate per tutta la vita.e Alsono stati sposati dal 1970 al 1999. Un amore grande per cui la donna ha sempre fatto il tifo, nonostante ...

frank9you : RT @UnioneSarda: #Brindisi - grave lutto per #AlBano - addio alla mamma Jolanda - fiodome : Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda a 96 anni - UnioneSarda : #Brindisi - grave lutto per #AlBano - addio alla mamma Jolanda -