Al Bano arriva alla camera ardente di mamma Jolanda

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alsalutadove è stata portata la sua bara per l’ultimo saluto di amici e parenti. La donna, con cui il cantante viveva, è morta all’età di 96 anni. Per il cantante italiano lei è stata la donna più importante della sua vita. E lo sarà per sempre. Laper salutareè stata allestita nella chiesetta che si trova all’interno della tenuta di famiglia di Cellino San Marco, dove tra l’altro la donna ha sempre vissuto. Il cantante,to dSvizzera dove si trovava per lavoro, èto per primo, per accogliere la bara che permetterà all’amata madre di riposare. Le telecamere di Mattino 5 hanno ripreso la fila di persone che hanno deciso dire a Cellino San Marco per poter salutare Donna, ...

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Ruberie a raffica, razzie a tutte le ore: arriva la 'taglia' di 300 euro. Da Noventa a Oltrebrenta 50 furti in 12 gior… - LuigiIvanV : RT @GiancarloDeRisi: Ruberie a raffica, razzie a tutte le ore: arriva la 'taglia' di 300 euro. Da Noventa a Oltrebrenta 50 furti in 12 gior… - marobe997 : RT @GiancarloDeRisi: Ruberie a raffica, razzie a tutte le ore: arriva la 'taglia' di 300 euro. Da Noventa a Oltrebrenta 50 furti in 12 gior… -