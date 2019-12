Accoltella la moglie e tenta il suicidio con il gas | grave la donna

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dramma a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio: un uomo hato lae hato ilcon il gas nella mattinata di mercoledì 11 novembre. Secondo le prime informazioni, inoltre, lasarebbe stata colpita con un coltello da cucina sulla schiena. Le sue condizioni sono gravissime. Dopo aver colpito lail 53enne si sarebbe rinchiuso in casa e avrebbe aperto il gas di una stufa saturando l’intero ambiente. L’arrivo dei soccorsi, però, ha permesso di scongiurare una tragedia.ilUn uomo di 53 anni hato dire laforse al culmine di una lite e poi ha cercato di togliersi la vita con il gas di una stufa. Dramma in provincia di Sondrio. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, intorno alle ore 8 è scattato l’allarme grazie a un parente dell’uomo che ha sentito le grida ...

BlitzQuotidiano : Chiesa in Valmalenco, accoltella la moglie: arrestato 53enne - UnioneSarda : Litiga con la moglie e la accoltella: fermato per tentato omicidio #Sondrio - LeccoNews : MARITO ACCOLTELLA LA MOGLIE A CHIESA IN VALMALENCO. RICOVERATA, È GRAVISSIMA | 11/12/2019 - -