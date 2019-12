A San Lorenzo Maggiore il convegno “Sogni di olio e di vino”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSan(Bn) – Venerdì 13 dicembre alle 17:30 nel complesso dell’ex Convento Benedettino in contrada Piana a San, si terrà ilorganizzato da O’Evo Expo dal titolodie di vino – quale futuro per il nostro territorio?”. Si parlerà di sviluppo e di avvenire ma l’incontro rappresenterà anche un’occasione per approfondire problematiche legate alla coltivazione della vite e dell’ulivo. Il dott. Antonio Leone, Primo ricercatore dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del CNR, parlerà di tecnologie innovative applicate alla viticoltura. Si soffermerà, in particolare, sull’uso di tecniche di telerilevamento da satellite e da drone, più rapide e meno costose rispetto a quelle tradizionali e soprattutto ripetibili nel tempo. Sono fondamentali per garantire la produttività degli impianti e la ...

