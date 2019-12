A Milano arriva il panettone sospeso L’iniziativa solidale per Natale

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un’altra iniziativa tutta nostrana che ci rende orgogliosi di essere italiani. Quest’anno aildiventaper un gesto di solidarietà in un clima di festa. Siamo a, è qui che nell’ambito delle iniziative dedicate alle famiglie meno fortunate, che è nata l’idea del. Dal 7 al 22 Dicembre sarà possibile infatti acquistare unin una delle tante pasticcerie della città che hanno aderito con entusiasmo al progetto. Ogni persona potrà recarsi in questi luoghi e acquistare unche verrà poi donato alle famiglie meno agiate per consentire anche a loro di vivere e respirare la magia dela tutto tondo.in lavorazione – Fonte ©Enrico Suà Ummarino Il dormitorio Casa Jannacci è stato scelto come destinatario di questa raccolta benefica, acquistando quindi unartigianale presso le pasticcerie aderenti ...

