A 50 anni di distanza | la madre di tutte le stragi è nel ricordo di tutti

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Ladile”. È stata molto spesso chiamata in questo modo la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. In quella fredda giornata d’inverno, a Milano, all’interno della Banca Nazionale dell’ Agricoltura, persero la vita 17 persone a causa dello scoppio di un ordigno composto da candelotti di gelignite. I feriti, invece, furono in tutto 88, e videro la loro esistenza segnata tragicamente per sempre da quel doloroso. Tra di loro anche il piccolo Enrico, di soli 10, a cui venne amputato il piede sinistro e parte del destro, lasciando sul suo corpo i brutali segni di quel crudele e inaudito massacro.Tra i primi a recarsi sul posto anche un prete, Don Corrado Fioravanti, a cui spettò il compito di dare l’estrema unzione aquelle sfortunate vittime. Nonostante questo, è bene ricordare che il ...

