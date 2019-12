20 panettoni belli e buoni del Natale 2019 dai 7 ai 65 €

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) MottaBauli Il Viaggiator GolosoAlemagnaBaule volanteGalupFior di LotoBottega BaloccoVerganiGiovanni Cova & C.Antonino CannavacciuoloForno BrisaPeckCapolineaDeliverooDi StefanoGiacomo MilanoMartesana, MilanoGiancarlo MorelliNiko RomitoFiasconaroGay-OdinSe non c’è panettone non è festa: il più classico dei dolci dine è anche uno dei simboli. È buono, ha un sapore semplice, e poi il suo impasto perfetto nato per sposare uvetta e frutta candita, in realtà sta bene con tanti altri ingredienti, e questo lo rende anche un dolce che sta sempre al passo con i tempi. Per farvi un’idea sfogliate la gallery sopra: troverete alcune tra le grandi novità in fatto diper questo, le più spettacolari ma anche le più prelibate con abbinamenti mai provati. Esempi? Caffè e amarena, noci di macadamia e cioccolato, nocciole e granella di nocciole, ma anche cioccolato ...

