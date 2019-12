X Factor | la finale al Forum | la metro verde posticipa la chiusura

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giovedì 12 dicembre verrà disputata ladel talent show Xpresso il Mediolanumdi Assago. Per l’occasione l’ATM, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, hato l’orario didella lineapolitana M2 () così da facilitare il ritorno in centro degli spettatori.di X: lalaIn occasione delladi Xil 12 dicembre, la lineapolitana M2di Milano chiuderà più tardi. La linea 2 infatti serve proprio il luogo dell’evento con la stazione Assago Milanofiori. L’orario didellasi prolungherà quindi fino all’1:00, in modo da permettere agli spettatori delladi X2019 di ritornare a casa in tutta tranquillità con i mezzi pubblici. Il capolinea sarà però a Cascina Gobba. Data ladelle ...

XFactor_Italia : Iniziamo l'ultima settimana di #XF13 con una notizia che sappiamo volete sentire???? @IlVeroUltimo sarà ospite della… - freudlik : RT @XFactor_Italia: Energia in transito, abbracci all’amica felicità e lune storte. Anche oggi le stelle di #XF13 danno gioie ? Tutto l’Or… - domwaverly : secondo me la classifica finale di X factor sarà: 1 Sierra 2 Sofia 3 Booda 4 Davide -