WhatsApp, furgoni e alloggi: così facevano entrare migranti (Di martedì 10 dicembre 2019) Gabriele Laganà L’operazione contro l’immigrazione clandestina è stata condotta dalla squadra mobile di Torino, dalla polizia di frontiera francese e da agenti Europol Una task force internazionale formata da uomini della squadra mobile di Torino e della polizia di frontiera francese coadiuvati da agenti dell’Europol, è riuscita a sgominare un'associazione criminale radicata in Piemonte e Lombardia, con ramificazione Oltralpe e in altri Stati europei, operante nel "settore" dell’immigrazione clandestina. Il sodalizio, infatti, è ritenuto essere responsabile dell'ingresso illegale di migliaia di cittadini asiatici, tra cui pakistani, indiani e bengalesi, in diverse nazioni del Vecchio Continente. L'operazione, denominata ''Pakistan 2019'', è stata messa a segno questa mattina al termine di complessi accertamenti svolti nell'ambito dell'accordo a suo tempo concluso per la ...

