Volley | Earvin Ngapeth confessa | “Ho toccato il sedere a quella ragazza | l’ho confusa con

(Di martedì 10 dicembre 2019)è in carcere a Belo Horizonte (Brasile) con l’accusa di molestie sessuali. Il pallavolista ha palpeggiato unadi 29 anni in discoteca durante le celebrazioni per il terzo posto al Mondiale per Club, il giudice ha fissato in 50mila reais (circa 11mila euro) la cauzione e il francese dovrà pagare questa somma in contanti per uscire dal carcere. Lo schiacciatore dello Zenit Kazan è difeso dall’avvocato Dino Miraglia che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv brasiliana Globo: “C’erano molte donne in discoteca, ha confuso lacon una sua amica, le hailin maniera scherzosa alludendo a un gesto comune tra i pallavolisti in campo. Aveva baciato alcune donne alla festa, poi hale natiche a unacredendo che fosse una sua amica e quando si è accorto che non lo era si è scusata con lei e il suo ...

