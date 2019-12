Volley | Champions League 2019-2020 | Perugia sfida il Tours a domicilio | Block Devils per

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Seconda uscita europea perche mercoledì 11 dicembre (ore 20.00) affronterà ilin un match valido per la fase a gironi delladimaschile. Isaranno impegnati in Francia e andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale, l’esordio casalingo contro il Benfica è stato positivo (3-1) e ora si cercherà di ripetersi in terra transalpina contro una formazione sconfitta all’esordio dal Varsavia, probabilmente l’avversario più accreditato degli umbri per il primo posto nel raggruppamento che garantisce la qualificazione ai quarti di finale del torneo. I ragazzi di coach Vital Heynen si presentano dopo aver riposato nel weekend visto che la partita di campionato contro Civitanova era stata già giocata un mese fa, la seconda forza della nostra SuperLega partirà con i favori ...

