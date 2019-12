Virtus Bologna-Brindisi | diretta streaming | tv e formazioni Dove vederla

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019), tv esarà uno dei due big match della tredicesima giornata del campionato di basket LBA. L’altro appuntamento da non perdere vedrà opporsi i campioni in carica dell’Umana Reyer Venezia e l’AX Armani Exchange Milano.è in programma Sabato 14 Dicembre alle ore 20.30 presso il PalaDozza di: Statistiche e ultime notizie sulle squadre La, leader della classifica, ha incassato la prima sconfitta stagionale sul campo della Vanoli Cremona. I ragazzi di coach Sasha Djordjevic dovranno digerire alla svelta la sconfitta e pensare subito al prossimo scontro dato che li attende un’altra partita importante e difficilenon sono ammesse distrazioni o passi falsi perché Milano e Sassari sono sempre ...

BasketMarche : Under 18 Ecc: la Fortitudo Bologna fa suo il derby, Virtus battuta a domicilio - Under 18 Eccellenza Girone C - pierda17 : @HikenNoFede2 Sono andato a cercare se hanno avuto squadre in comune e in effetti risulta qualche mese insieme alla Virtus Bologna - BasketCity_net : -