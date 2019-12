Violenze e umiliazioni contro la mamma e la nonna 90enne | arrestato

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gabriele Laganà La polizia è intervenuta nella casa dopo una segnalazione dei vicini che avevano sentito urla e rumori. Il responsabile, un 28enne di origini russe, ha strappato anche ciocche di capelli allaadottiva Botte elaadottiva e labrutali su due donne indifese che andavano avanti da tempo e che avevano trasformato quella casa situata nel piccolo comune di Dugenta, nell’Avellinese, in un vero e proprio inferno. A mettere la parole fine alla drammatica storia è stato il provvidenziale intervento degli uomini del Commissariato di Telese Terme che nella serata di domenica hannoun pregiudicato 28enne di origine russa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Intorno alle 21 è giunta alla sala operativa del Commissariato una richiesta di intervento da parte di alcune persone che stavano udendo delle ...

