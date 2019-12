Vieni da me | Alexia | ‘Mio marito Andrea Camerana è il mio numero uno’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) Che cosa sarebbero stati gli anni ’90 senza? Regina della dance con hit come Me & You, Summer is Crazy, Uh la la la, la cantante – vero noem Alessia Aquilani – è ospite di Caterina Balivo ada me nella puntata di martedì 10 dicembre. La crisi dopo il successo L’artista ha ripercorso la propria carriera e ha raccontato che cosa è successo dopo la vittoria a Sanremo del 2003: “Mi sono sentita un po’ svuotata, questo vuoto era dovuto alla mancanza di una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici, avevo voglia di maternità. Le due cose non erano conciliabili perché sono una pigra tremenda (ride, ndr) … La maternità ti fa maturare, ti fa capire che c’è un tempo per ogni cosa: l’attesa è quella che ti fa maturare tanti pensieri”. La meternità e l’amore con il...

