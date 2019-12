VIDEO NBA | Houston-Sacramento 118-119 | highlights e sintesi Che magia di Bjelica sulla

oasport

Nemanjasirera! Semplicemente incredibile la tripla del serbo che ha regalato la vittoria aiKings sul campo degliRockets per 119-118. Un vero e proprio capolavoro quello del serbo, autore di 17 punti. Grande prova anche di Buddy Hield con 26 punti a referto, mentre anon bastano i 34 punti di Russell Westbrook e la doppia doppia di James Harden da 27 punti e 10 assist.118-119

