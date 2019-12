VIDEO Inter-Barcellona 1-2 | Highlights | gol e sintesi | nerazzurri eliminati dalla

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’è stata sconfitta dalper 2-1 e non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League: isono statinella fase a gironi e si dovranno accontentare del ripescaggio in Europa League. I ragazzi di Antonio Conte avevano bisogno di una vittoria per passare il turno visto il successo del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga, hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo contro i catalani che si sono presentati a San Siro con le riserve ma purtroppo non è bastato. Gli uomini di Valverde sono passati in vantaggio con Perez, Lukaku ha pareggiato sul finire del primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni da rete ma nel finale è arrivato il gol risolutore di Ansu Fati. Di seguito ilcon i gol, glie ladi...

Inter : ?? | DOMANI Tutto in una notte. Pronti! #ForzaInter #InterBarça #UCL - Inter : ?? | EREDE Nella puntata di #ANightNotForEveryone, Nicola #Berti ha parlato anche del momento della squadra e di un… - Inter_Women : ???? | GIOCATA Il bellissimo gol di tacco di Stefania #Tarenzi! #InterWomen -