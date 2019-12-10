Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:15 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; INCIDENTE CHE PROVOCA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE PER QUANTI PERCORRONO LA A1 MILANO NAPOLI: A CAUSA DI UN ICNIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE PER LAVORI TRA VIA FIORENTINI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
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