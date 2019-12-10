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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 | 45 Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17:45 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, CON CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
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