Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA; A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-12-2019 -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE PER QUANTI PERCORRONO LA A1 MILANO NAPOLI: A CAUSA DI UN ICNIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE PER LAVORI TRA VIA FIORENTINI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma TERAMO E CODE TRA PRENESTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24, L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
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