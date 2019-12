Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)DEL 10 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAATTENZIONE PER QUANTI PERCORRONO LA A1 MILANO NAPOLI: A CAUSA DI UN ICNIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA CASTEL DE CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI ...

