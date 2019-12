Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)10 DICEMBREORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONECODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DISULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE ...

