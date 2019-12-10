Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR INFINE CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 10 DICEMBRE 2019 ORE 10.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma TERAMO E CODE TRA PRENESTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24, L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TRIONFALE ANCHE IN INTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN QUESTO CASO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E L’APPIA E TRA BUFALOTTA E NOMENTANA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E’ CHIUSO LO SVINCOLO D’IMMISSIONE DI FIANO RomaNO, PER UN CAMION RIBALTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E CODE TRA OTTAVIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
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