Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma TERAMO E CODE TRA PRENESTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24, L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma CODE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - FloraPiachica : RT @ylefsch: Due incidenti mandano in tilt la viabilità a Fiumicino - ylefsch : Due incidenti mandano in tilt la viabilità a Fiumicino -
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 45: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 09 : 15: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA LAURENTINA E LA GALLERIA APPIA IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA E’STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE PER DUE INCIDENTI TRA LA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TRIONFALE ANCHE IN INTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE IN QUESTO CASO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E L’APPIA E TRA BUFALOTTA E NOMENTANA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E’ CHIUSO LO SVINCOLO D’IMMISSIONE DI FIANO RomaNO, PER UN CAMION RIBALTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E CODE TRA OTTAVIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 10 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; A NORD DELLA CAPITALE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO ...
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