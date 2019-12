Vi ricordate di Aziz dei Ragazzi della Terza C? Che fine ha fatto Isaac George

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci sono delle caratteristichecomicità del passato, che oggi non sarebbero ripetibili. Non tanto per il loro effetto comico, quanto per il loro impatto sui social e le reazioni che questi avrebbero. Lo dimostrano oggi le polemiche sul video promozionale del film di Checco Zalone, accusato di razzismo, quando è palesemente una presa in giro dei razzisti stessi. Si chiama, appunto, comicità paradossale. Chi ha discernimento la comprende, chi non la ha la subisce. Si potrebbe dire la stessa cosa con le mitiche scenette che ne “IC”, fantastico telefilm fininvest degli anni Ottanta, in onda su Italia 1, coinvolgevano il “cumenda” Zampetti, nella realtà Maurizio Nicheli e l’attore, nei panni del cameriere di colore. Basterebbe solo il modo in cui Zampetti lo chiamava per fare scatenare i leoni da tastiera di oggi “Uè Africa, vieni qui”. Per ...

