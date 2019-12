Vendetta all’origine dell’accoltellamento del tifoso milanista

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Valentina Dardari All’inizio si era pensato a un litigio tra ultrà per contendersi dei pantaloncini lanciati da un giocatore. Con il passare delle ore prende sempre più piede l’idea di unascaturita da un pestaggio avvenuto una settimana prima Ci sarebbe forse unanei confronti dell’ultràche domenica scorsa, 8 dicembre, è stato colpito al termine della partita Bologna-Milan. All’inizio le indagini si erano indirizzate verso un litigio tra tifosi che si erano affrontati tra gli spalti della curva dello stadio dell’Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, subito dopo il fischio finale, sarebbe nata una lite tra rossoneri, poi degenerata in accoltellamento. Ad avere la peggio era stato un 35enne milanese del gruppo ultrà “Nervi Tesi”, accoltellato all’addome e ricoverato all’ospedale Maggiore ...