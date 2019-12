Valentino Ferrara | il punto sull’ultimo turno stagionale e sul prossimo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Intenso il fine settimana appena conclusosi, ricco di gare per le formazioni della Scuola Pallamano “” di Benevento, che con la squadra maschile che milita in serie B è riuscita a strappare unin trasferta a Capua,mentre con l’under 17 maschile riesce a violare il campo di Villaricca contro l’Helios. In settimana vittoria anche per i più piccoli dell’under 15 maschile nel derby contro l’Handball Benevento, giocato in trasferta al Pala(!!!), mentre per le formazioni femminili settimana di sosta. Le ragazze che militano in serie A2 ospiteranno domenica prossima, in trasferta, a Cerreto Sannita, il forte Conversano, confidando nelle doti della funambolica Maria Lomasti e nel completo recupero di Roberta Russo per ostacolare il più possibile le ragazze della formazione pugliese in vetta alla classifica, mentre le ...

