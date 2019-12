Valentina Pecorella ha un tumore al cervello | “Aiutateci a salvarla”

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019)è una ragazzi di 19 anni originaria di Giugliano, in Campania. Da anni è affetta da unale la sua famiglia ha lanciato un appello: “Aiutateci a salvarla”. Tutto nacque quasi per caso.soffriva di forti mal di testa, vomito e nausea. Un giorno decide di sottoporsi ad alcuni controlli medici e dai risultati emerse la tragica scoperta. La 19enne era affetta da un glioblastoma multiforme di grado 4 al. L’operazione alla quale verrà sottoposta la 19enne ha un costo elevato e richiede il sostegno di molte persone. Vediamo l’appello della sorella sui social.Su Facebook è nata da poco la pagina “Uniamoci per” volta proprio a raccogliere i fondi per sostenere le spese per le cure delal, infatti, sta seguendo una serie di chemioterapie ...

