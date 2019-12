Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Serena Granato In vista delha espresso un suo personalissimo pensiero natalizio. Il web non ha gradito e il diretto interessato ha replicato Mancano pochi giorni alla vigilia die c'è chi, intanto, ha già scritto aper chiedergli qualcosa in dono, come. L'ex tronista di Uomini e donne, nata a Bologna e classe 1993, ha, infatti, espresso un desiderio (tutto suo) attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. “Caro- si legge tra le parole riportate nella lettera cheha scritto in vista dell'attesa notte dei regali (e delle elezioni regionali in Emilia Romagna) -, quest’anno non ti chiederò grandi doni, non ho grandi richieste, perché in verità sono anche abbastanza a posto così". Nel messaggio natalizio in questione, poi, però, laci ripensa e avanza la sua richiesta a...

matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - Italia_Notizie : Valentina Dallari si scopre buonista: 'Babbo Natale, fai emigrare Salvini' - LePatrioteRN75 : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? https://t.co… -