Usa | sparatoria nel New Jersey | vicino a un supermercato kosher | diversi feriti

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Due persone – di cui non si conosce ancora l’identità – hanno sparato sui passanti aCity, nel New. Diverse le persone rimaste ferite, tra loro vi sarebbero anche due poliziotti. Sul posto sono intervenute le squadre speciali della Swat. Le scuole nella zona sono state chiuse e isolate. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un supermarketintorno alle 12.40 ora locale. MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians inCity Here’s what we know >> https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/EvZ9HzLlPH— Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2019 Dalle telecamere di sorveglianza sembra che un uomo e una donna abbiano iniziato a sparare contro agenti di polizia e persone a caso. L'articolo Usa,nel Newa unproviene da Open.

BreakingItalyNe : USA: Sparatoria dall’interno di un negozio a Jersey City nello stato del New Jersey: Ci sono feriti - LaPresse_news : Usa, sparatoria a Jersey City: almeno 2 poliziotti feriti -