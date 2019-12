UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 dicembre 2019

tvsoap

(Di martedì 10 dicembre 2019)settimanali telenovela Unada domenica 15 a sabato 21: Espineira vuole che Telmo rispetti il loro accordo e faccia scoppiare uno scandalo in grado di coinvolgere Lucia. Per calle Acacias si diffonde la notizia della scritta offensiva sulla vetrina della sartoria: Susana comunica a Rosina che vuole lasciare il quartiere. Il ricovero per gli sfollati dell’Hoyo è pronto e Lucia e Telmo sembrano dispiaciuti perchè non dovranno più lavorare insieme. Antoñito capisce che Lolita è offesa perché pensa che lui si sia dimenticato del loro primo anno di fidanzamento. Mentre viene pubblicata la prima fotografia scattata da Flora e Servante, Cesareo non festeggia perché nell’immagine si vede lui che schiaccia un pisolino durante le ore di servizio. Samuel propone a Lucia di viaggiare con lui a Toledo. Liberto chiede spiegazioni alla zia e alla ...

