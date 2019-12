Una Vita anticipazioni | arrivano nuovi personaggi ad Acacias

kontrokultura

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuovespagnole per la soap Una, che vedrà un salto temporale di circa dieci anni nelle puntate iberiche. Ci sarà preoccupazione per Telmo, in quanto qualcuno alle sue spalle sta tramando per metterlo definitivamente fuori dai giochi. Stiamo parlando di Padre Bartolomeo e del Priore Espineira, esaltati per aver preparato nei minimi dettagli … L'articolo Unaadproviene da KontroKultura.

davidefaraone : Fateci capire bene: la procura di Firenze è diventata una variabile della vita politica italiana? A sentire le grav… - paoloroversi : Chi non legge,a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Cain… - Mov5Stelle : Non si può mettere in pericolo la vita delle persone. Come sono entrati i #Benetton nella gestione delle… -